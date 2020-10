Federica Pellegrini preoccupata per un possibile nuovo lockdown: “Smetterò di nuotare” (Di sabato 24 ottobre 2020) Federica Pellegrini ha espresso le proprie preoccupazioni per un nuovo possibile lockdown nazionale, dovuto al terribile incremento dei casi da COVID-19. La campionessa ha rivelato che, nel caso in cui dovesse essere indetto un lockdown su tutto il Paese, valuterebbe l’ipotesi di lasciare il nuoto. “Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare“ Il drastico aumento dei contagi da Coronavirus sta preoccupando l’Italia intera e l’ipotesi di un secondo lockdown generale inizia a spaventare la nazione. Anche la nuotatrice Federica Pellegrini, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, riportata anche da diverse altre fonti, non ha nascosto il suo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 ottobre 2020)ha espresso le proprie preoccupazioni per unnazionale, dovuto al terribile incremento dei casi da COVID-19. La campionessa ha rivelato che, nel caso in cui dovesse essere indetto unsu tutto il Paese, valuterebbe l’ipotesi di lasciare il nuoto. “Se c’è un altroio smetterò di nuotare“ Il drastico aumento dei contagi da Coronavirus sta preoccupando l’Italia intera e l’ipotesi di un secondogenerale inizia a spaventare la nazione. Anche la nuotatrice, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, riportata anche da diverse altre fonti, non ha nascosto il suo ...

