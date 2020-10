Federica Pellegrini | Con un nuovo lockdown | smetto di nuotare

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Se non ci sono le Olimpiadi cosa farò? Se c’è un altroio smetterò di. So quello che dico. Le Olimpiadi con unverranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più”. Sono le parole della campionessa del nuoto azzurroin una intervista al Fatto Quotidiano, sulla possibilità che arrivi unche fermi le Olimpiadi di Tokyo. La nuotatrice veneziana è rimasta positiva al Covid-19. “Come mi sono contagiata? È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il ...