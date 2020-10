Federica Pellegrini annuncia: «Se ci sarà un nuovo lockdown, smetterò di nuotare» (Di sabato 24 ottobre 2020) Se ci sarà un nuovo lockdown non si disputeranno i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (in programma nel 2021 a causa della pandemia). E se questo dovesse accadere, non la vedremo più in vasca per competere. Ad annunciare il ritiro Federica Pellegrini è la stessa campionessa veneta in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. La 32enne nuotatrice, infatti, ha sottolineato come l’eventuale annullamento delle Olimpiadi combacerebbe con il suo addio alle competizioni perché poi si troverebbe a gareggiare tra tre stagioni. LEGGI ANCHE > Per Federica Pellegrini «nessun privilegio», ha agito secondo le regole «Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 ottobre 2020) Se ci sarà unnon si disputeranno i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (in programma nel 2021 a causa della pandemia). E se questo dovesse accadere, non la vedremo più in vasca per competere. Adre il ritiroè la stessa campionessa veneta in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. La 32enne nuotatrice, infatti, ha sottolineato come l’eventuale annullamento delle Olimpiadi combacerebbe con il suo addio alle competizioni perché poi si troverebbe a gareggiare tra tre stagioni. LEGGI ANCHE > Per«nessun privilegio», ha agito secondo le regole «Se c’è un altroio smetterò di. ...

