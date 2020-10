Epicentro Lombardia: quasi 5mila casi, oltre mille solo a Milano città (Di sabato 24 ottobre 2020) Ospedali di nuovo sotto pressione. Primo week end di chiusura dei centri commerciali. Focolaio anche al Teatro alla Scala: 9 positivi tra coro e fiati. Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 ottobre 2020) Ospedali di nuovo sotto pressione. Primo week end di chiusura dei centri commerciali. Focolaio anche al Teatro alla Scala: 9 positivi tra coro e fiati.

Ultime Notizie dalla rete : Epicentro Lombardia CORONAVIRUS: LOMBARDIA Epicentro della SECONDA ONDATA, mai così tanti MALATI. Ecco Cosa Sta Accadendo iLMeteo.it Coronavirus: i nuovi positivi sono 508 nel Varesotto, 4.956 in Lombardia

DATI PRINCIPALI Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +508 Nuovi positivi in Lombardia: +4956 Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: +140 (…% in più del totale dei ricoveri fino a ieri) Nuovi ...

Campagne denigratorie delle facce di tolle, in Campania come in Lombardia. La polemica sui posti di cura intensiva

Le facce di tolla contro la riapertura dell’Ospedale anti-Covid alla Fiera di Milano. Esatte copie delle facce di bronzo in Campania.

