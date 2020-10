«Entro giugno ci sarà il vaccino per tutti coloro che lo vorranno» (Di sabato 24 ottobre 2020) Ora c’è una data che fa crescere l’ottimismo. E non solo per la fine della sperimentazione, la produzione e la diffusione delle prime dosi del vaccino Irbm-Oxford, ma anche per coprire l’intero fabbisogno italiano. A indicare la strada che verrà di qui a breve è Piero Di Lorenzo, presidente delle Irbm di Pomezia che ha realizzato in collaborazione con l’Università britannica di Oxford il prodotto che, a breve, dovrebbe arrivare per esser messo a disposizione – all’inizio – per i cosiddetti pazienti a rischio. Poi, Entro giugno, ci sarà possibilità per tutti. LEGGI ANCHE > La IRBM di Pomezia conferma: la sperimentazione sul vaccino terminerà tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre Già la ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 ottobre 2020) Ora c’è una data che fa crescere l’ottimismo. E non solo per la fine della sperimentazione, la produzione e la diffusione delle prime dosi delIrbm-Oxford, ma anche per coprire l’intero fabbisogno italiano. A indicare la strada che verrà di qui a breve è Piero Di Lorenzo, presidente delle Irbm di Pomezia che ha realizzato in collaborazione con l’Università britannica di Oxford il prodotto che, a breve, dovrebbe arrivare per esser messo a disposizione – all’inizio – per i cosiddetti pazienti a rischio. Poi,, ci sarà possibilità per. LEGGI ANCHE > La IRBM di Pomezia conferma: la sperimentazione sulterminerà tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre Già la ...

AdrianaSpappa : RT @giornalettismo: L'annuncio del presidente della #Irbm di #Pomezia a #TheBreakfastClub su Radio Capital: 2-3 milioni di dosi entro dicem… - giornalettismo : L'annuncio del presidente della #Irbm di #Pomezia a #TheBreakfastClub su Radio Capital: 2-3 milioni di dosi entro d… - fuserjorge : RT @RadioCapital_fm: 'A dicembre le dosi per le persone più a rischio, entro giugno 2021 disponibili per tutti.' Piero Di Lorenzo, direttor… - rischiami : non so chi si ricorda che ad inizio settembre ero stata sul set di un film per fare la comparsa, ho saputo che il f… - nuovaferrara : #Azzerati #Carife, solo il 40% entro giugno. #Federconsumatori protesta #banche #Ferrara -

Ultime Notizie dalla rete : Entro giugno Tassa digitale entro giugno e spazio dei dati sanitari per fine anno, l'agenda 2021 della Commissione EuNews Rimini. Auto fiammanti e entrate a molti zeri ma percepiscono il reddito di cittadinanza

Comunicato stampa Rimini, 24 ottobre 2020 GUARDIA DI FINANZA RIMINI: OTTENGONO IL REDDITO DI CITTADINANZA MA POI PALESANO ENTRATE DA ATTIVITA’ D’IMPRESA PER OLTRE 500 MILA EURO E ACQUISTANO AUTOVETTUR ...

Carife, solo il 40% entro giugno. Federconsumatori protesta

L’associazione che tutela 1.500 azzerati non è soddisfatta dell’anticipo: una imposizione Dal 3 novembre i rimborsi delle spese con soldi regionali ...

Comunicato stampa Rimini, 24 ottobre 2020 GUARDIA DI FINANZA RIMINI: OTTENGONO IL REDDITO DI CITTADINANZA MA POI PALESANO ENTRATE DA ATTIVITA’ D’IMPRESA PER OLTRE 500 MILA EURO E ACQUISTANO AUTOVETTUR ...L’associazione che tutela 1.500 azzerati non è soddisfatta dell’anticipo: una imposizione Dal 3 novembre i rimborsi delle spese con soldi regionali ...