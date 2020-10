Emergenza Covid: nella bozza del nuovo Dpcm nuove restrizioni (Di sabato 24 ottobre 2020) L’aumento ulteriore dei numeri di infetti, malati, morti e ricoverati sta spingendo il governo ad una nuova stretta: in attesa della conferenza stampa del premier, circola una bozza abbastanza esplicativa. Ristornati e bar chiusi alle 18 e la domenica, raccomandazione a non spostarsi dal proprio comune, , chiusura per sale giochi e scommesse, scuole superiori … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) L’aumento ulteriore dei numeri di infetti, malati, morti e ricoverati sta spingendo il governo ad una nuova stretta: in attesa della conferenza stampa del premier, circola unaabbastanza esplicativa. Ristornati e bar chiusi alle 18 e la domenica, raccomandazione a non spostarsi dal proprio comune, , chiusura per sale giochi e scommesse, scuole superiori … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

