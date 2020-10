Emergenza coronavirus in Italia, più di 19.000 casi nelle ultime 24 ore. Situazione critica in Lombardia e in Campania (Di sabato 24 ottobre 2020) coronavirus in Italia, il bollettino del 23 ottobre: i nuovi casi superano quota 19.000 a fronte di 182.032 tamponi processati. Emergenza coronavirus in Italia. Superano quota 19.000 i casi di coronavirus rintracciati nel bollettino del 23 ottobre. È bene come al solito contestualizzare i dati per avere una corretta informazione. Sul dato pesano i contagi in Campania e in Lombardia, che registrano ottomila casi circa. Il secondo fattore da tenere a mente è quello relativo ai tamponi: 182.032, 11.000 in più circa rispetto a quelli processati il giorno precedente. coronavirus in Italia, il bollettino del 23 ottobre Il 23 ottobre ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020)in, il bollettino del 23 ottobre: i nuovisuperano quota 19.000 a fronte di 182.032 tamponi processati.in. Superano quota 19.000 idirintracciati nel bollettino del 23 ottobre. È bene come al solito contestualizzare i dati per avere una corretta informazione. Sul dato pesano i contagi ine in, che registrano ottomilacirca. Il secondo fattore da tenere a mente è quello relativo ai tamponi: 182.032, 11.000 in più circa rispetto a quelli processati il giorno precedente.in, il bollettino del 23 ottobre Il 23 ottobre ...

TgLa7 : Sono il 15% - su 6.628 ad oggi attivi - i posti letto occupati in #terapiaintensiva per casi #covid Così dal repor… - RaiNews : #Napoli Il coprifuoco (già in vigore) e il lockdown annunciato dal governatore campano sono state la scintilla per… - sole24ore : Coronavirus, cosa devo fare se incontro un positivo? Tutte le risposte ai dubbi dell’emergenza in corso… - MARCOTOMBESI2 : L’emergenza coronavirus tra i braccianti di Rosarno - OlderGf : In Svizzera hanno deciso di applicare il protocollo di emergenza per le terapie intensive: nessun malato #COVID__19… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus L’Italia è entrata nelle scenario 3 dell’emergenza Coronavirus: cosa significa e cosa ci aspetta Fanpage.it Montefiascone, “Bangla” vince l’Arco d’Oro di Est Film Festival 2020

Il Festival cinematografico di Montefiascone rappresenta uno degli eventi culturali più longevi ed apprezzati nel panorama della Tuscia e quest’anno, come tutto il settore degli eventi, ha subito le ...

Gates alla Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte. Intervista a Diego Cibelli

L’attuale esperienza dell’emergenza sanitaria del Covid-19 quale riflessione ti ha fatto maturare riguardo la tua ricerca, il tuo stesso ruolo d’artista, il senso dell’arte e della vita più in ...

Il Festival cinematografico di Montefiascone rappresenta uno degli eventi culturali più longevi ed apprezzati nel panorama della Tuscia e quest’anno, come tutto il settore degli eventi, ha subito le ...L’attuale esperienza dell’emergenza sanitaria del Covid-19 quale riflessione ti ha fatto maturare riguardo la tua ricerca, il tuo stesso ruolo d’artista, il senso dell’arte e della vita più in ...