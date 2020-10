Elezioni Usa: la politica di Biden (Di sabato 24 ottobre 2020) Biden durante queste settimane ha tenuto una poitica diametralmente opposta a quella di Trump e lo ha fatto su tutti i fronti, compreso quello della salute e dell’attuale pandemia. Sul fronte salute, il candidato ha infatti sempre tenuto un atteggiamento prudente ed ha sempre rispettato i protocolli imposti dagli esperti, con lo scopo di dare il buon esempio al popolo americano. Biden non ha mancato di accusare l’attuale presidente di essersi mosso troppo lentamente nell’arginare i contagi, avendo così provocato la morte di oltre 200.000 americani. Quanto all’economia, Biden è invece d’accordo con Trump sull’innalzare la paga minima oraria a 15 dollari l’ora. Viaggiano invece su binari opposti sul fronte tasse. Biden vorrebbe infatti alzare le tasse per ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 ottobre 2020)durante queste settimane ha tenuto una poitica diametralmente opposta a quella di Trump e lo ha fatto su tutti i fronti, compreso quello della salute e dell’attuale pandemia. Sul fronte salute, il candidato ha infatti sempre tenuto un atteggiamento prudente ed ha sempre rispettato i protocolli imposti dagli esperti, con lo scopo di dare il buon esempio al popolo americano.non ha mancato di accusare l’attuale presidente di essersi mosso troppo lentamente nell’arginare i contagi, avendo così provocato la morte di oltre 200.000 americani. Quanto all’economia,è invece d’accordo con Trump sull’innalzare la paga minima oraria a 15 dollari l’ora. Viaggiano invece su binari opposti sul fronte tasse.vorrebbe infatti alzare le tasse per ...

Corriere : Le pagelle del dibattito: Biden regge, ma Trump prevale (anche se non stravince) - Corriere : Il re dei sondaggi non ha dubbi: «Joe Biden può stravincere» - repubblica : 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump - RobertaLeone : RT @connessioniFP: Elezioni USA: prospettive di democrazia - OmnibusLa7 : #omnibus Stamani ad @Omnibusla7 con @fredianofinucci #USA2020: Nina Luzzato Gardner e lo 'scenario peggiore' -