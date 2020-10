Elezioni Usa 1976: l’oscuro Governatore della Georgia, Jimmy Carter, batte il repubblicano Ford (Di sabato 24 ottobre 2020) Il 2 novembre 1976 Jimmy Carter vice le Elezioni presidenziali. Sconfitto il presidente uscente, Gerald Ford, asceso alla Casa Bianca dopo le dimissioni di Nixon. Le Elezioni presidenziali del 1976 videro lo scontro tra Jimmy Carter e Gerald Ford. Il candidato uscente Gerald Ford Il Partito repubblicano giunse all’elezione del 39° capo della Casa Bianca dopo il terremoto che portò alle dimissioni di Richard Nixon a causa del Watergate. Al suo posto toccò al vicepresidente, Gerald Ford, appunto, il quale però non faceva parte del ticket presidenziale del 1972 ma rimpiazzò Spiro Agnew, dimessosi ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020) Il 2 novembrevice lepresidenziali. Sconfitto il presidente uscente, Gerald, asceso alla Casa Bianca dopo le dimissioni di Nixon. Lepresidenziali delvidero lo scontro trae Gerald. Il candidato uscente GeraldIl Partitogiunse all’elezione del 39° capoCasa Bianca dopo il terremoto che portò alle dimissioni di Richard Nixon a causa del Watergate. Al suo posto toccò al vicepresidente, Gerald, appunto, il quale però non faceva parte del ticket presidenziale del 1972 ma rimpiazzò Spiro Agnew, dimessosi ...

