Elena Morali Instagram, affascinante passeggiata in riva al mare: «Vorrei essere quella sabbia!» (Di sabato 24 ottobre 2020) Elena Morali ha deciso di movimentare la giornata dei suoi followers su Instagram pubblicando una sua foto ricordo della sua estate a Zanzibar. Lo scatto della showgirl in riva al mare ha regalato ottimi spunti alla fantasia dei suoi ammiratori, i quali hanno immediatamente invaso il post di like e commenti. Il fisico perfetto dell’influencer, messo in bella mostra dal micro costume a due pezzi, non è passato inosservato: sembra davvero scolpito nel marmo. Inoltre, molti fan hanno notato anche un altro particolare: il braccio di Luigi Mario Favoloso. Che dire? La loro storia d’amore a quanto pare sembra procedere a gonfie vele. Leggi anche –> Elena Morali Instagram, elettrizzante outfit total black: «Sei ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 ottobre 2020)ha deciso di movimentare la giornata dei suoi followers supubblicando una sua foto ricordo della sua estate a Zanzibar. Lo scatto della showgirl inalha regalato ottimi spunti alla fantasia dei suoi ammiratori, i quali hanno immediatamente invaso il post di like e commenti. Il fisico perfetto dell’influencer, messo in bella mostra dal micro costume a due pezzi, non è passato inosservato: sembra davvero scolpito nel marmo. Inoltre, molti fan hanno notato anche un altro particolare: il braccio di Luigi Mario Favoloso. Che dire? La loro storia d’amore a quanto pare sembra procedere a gonfie vele. Leggi anche –>, elettrizzante outfit total black: «Sei ...

Elena_Morali : Quanto è bello il Colosseo di sera ?????? #colosseo #love - zazoomblog : Elena Morali e Favoloso: ecco quando si sposeranno in Italia - #Elena #Morali #Favoloso: #quando - zazoomblog : Elena Morali mette il mostra il suo bollente ‘profilo migliore’ e scatena il web - #Elena #Morali #mette #mostra - dislanders : @Elena_Morali Una volta dovevi comprarti Skorpio per vedere certa roba, adesso un click e via! - GrimReaperITA : @Elena_Morali Bionda (tinta), posa da mentecatta....si non faccio fatica a crederci. -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Morali Elena Morali in spiaggia: il costume esalta un lato B perfetto – FOTO BlogLive.it Elena Morali e Favoloso: ecco quando si sposeranno in Italia

Dopo la cerimonia con rito Masai celebrata a Zanzibar, la soubrette e l'ex fidanzato di Nina Moric sono pronti a diventare marito e moglie anche nel Belpaese.

Enrico Montesano a Latina: la foto al bar senza mascherina né distanza di sicurezza

Anche in questa circostanza si è fatto scattare una fotografia insieme al titolare senza il dispositivo di protezione individuale e senza mantenere la distanza minima per evitare possibili contagi. En ...

Dopo la cerimonia con rito Masai celebrata a Zanzibar, la soubrette e l'ex fidanzato di Nina Moric sono pronti a diventare marito e moglie anche nel Belpaese.Anche in questa circostanza si è fatto scattare una fotografia insieme al titolare senza il dispositivo di protezione individuale e senza mantenere la distanza minima per evitare possibili contagi. En ...