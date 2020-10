Ecco Mau, il gatto manicurista [VIDEO] (Di sabato 24 ottobre 2020) Gli animali accompagnano la vita giornaliera di moltissime persone, e sono una parte integrante della nostra esistenza. Molti per motivi di tempo, sono costretti a portare il proprio animale domestico sul loro posto di lavoro, ma quello che accade al protagonista di questo articolo è davvero fuori dall’ordinario. La storia è ambientata in Romania, ed è proprio qui che, un gatto di 4 mesi di nome Mau, ha deciso di aiutare la sua proprietaria a svolgere il suo lavoro. Liana Nicolae, è la donna padrona di Mau, e si stava dedicando alla manicure di una cliente, essendo lei una professionista della manicure e mentre stava lavorando ad alcune unghie, particolarmente elaborate, il gattino, seduto nel tavolo accanto a loro, ha deciso di intervenire e afferrare la lima con le sue zampine, dando una mano alle operazioni di limatura delle ... Leggi su virali.video (Di sabato 24 ottobre 2020) Gli animali accompagnano la vita giornaliera di moltissime persone, e sono una parte integrante della nostra esistenza. Molti per motivi di tempo, sono costretti a portare il proprio animale domestico sul loro posto di lavoro, ma quello che accade al protagonista di questo articolo è davvero fuori dall’ordinario. La storia è ambientata in Romania, ed è proprio qui che, undi 4 mesi di nome Mau, ha deciso di aiutare la sua proprietaria a svolgere il suo lavoro. Liana Nicolae, è la donna padrona di Mau, e si stava dedicando alla manicure di una cliente, essendo lei una professionista della manicure e mentre stava lavorando ad alcune unghie, particolarmente elaborate, il gattino, seduto nel tavolo accanto a loro, ha deciso di intervenire e afferrare la lima con le sue zampine, dando una mano alle operazioni di limatura delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Mau ??? La Grosera, Mau Y Ricky, testo e accordi (Nuove canzoni) Bellacanzone Fabio Barovero: «Lasciami andare, la mia colonna sonora e il suono di Trent Reznor»

conosciuto proprio ai tempi dei Mau Mau, quando il regista diresse due video della band, Bàss Paradis e Rosso su nero corpo sette. «Ecco, ho la risposta: dovete riascoltare Gone Girl, colonna sonora ...

