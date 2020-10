Ecco cosa possiamo fare e cosa no dopo l'ora del coprifuoco (Di sabato 24 ottobre 2020) Valentina Dardari Alcune Regioni hanno adottato norme più stringenti in seguito al picco di contagi registrato nelle ultime settimane, come Lombardia, Lazio e Campania In seguito agli ultimi dati pervenuti sulla diffusione del coronavirus in Italia, alcune Regioni hanno deciso di anticipare il coprifuoco, che probabilmente verrà esteso a tutto il territorio nazionale con il prossimo Dpcm. La Lombardia, il Piemonte e la Campania hanno scelto come lasso di tempo dalle 23 alle 5 del mattino, mentre il Lazio ha scelto di ritardare un’ora, andando quindi dalle 24 alle 5. In questi orari, dove è in vigore il coprifuoco, è vietato uscire dopo l’orario deciso. Uniche eccezioni possono derivare da motivi legati al lavoro, alla salute oppure a urgenze. Per esempio raggiungere un parente o un ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Valentina Dardari Alcune Regioni hanno adottato norme più stringenti in seguito al picco di contagi registrato nelle ultime settimane, come Lombardia, Lazio e Campania In seguito agli ultimi dati pervenuti sulla diffusione del coronavirus in Italia, alcune Regioni hanno deciso di anticipare il, che probabilmente verrà esteso a tutto il territorio nazionale con il prossimo Dpcm. La Lombardia, il Piemonte e la Campania hanno scelto come lasso di tempo dalle 23 alle 5 del mattino, mentre il Lazio ha scelto di ritardare un’ora, andando quindi dalle 24 alle 5. In questi orari, dove è in vigore il, è vietato uscirel’orario deciso. Uniche eccezioni possono derivare da motivi legati al lavoro, alla salute oppure a urgenze. Per esempio raggiungere un parente o un ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco cosa Coronavirus, ecco cosa si può fare e cosa no in Lombardia Il Sole 24 ORE PJANIC, Alla Juve Sarri non fiducioso dei giocatori

Ecco cosa ha detto sul rapporto col tecnico toscano, nelle ultime ore accostato alla Fiorentina: "Quello che ancora adesso mi dispiace è che Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha ...

Ecco cosa possiamo fare e cosa no dopo l'ora del coprifuoco

