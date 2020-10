È morto l’ex deputato e dirigente del Partito Socialista Italiano Giusi La Ganga (Di sabato 24 ottobre 2020) È morto l’ex deputato e dirigente del Partito Socialista Italiano Giusi La Ganga, aveva 72 anni. La Ganga era stato un importante esponente della politica torinese e nazionale, diventando uno dei collaboratori più stretti di Bettino Craxi intorno alla metà Leggi su ilpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Èl’exdelLa, aveva 72 anni. Laera stato un importante esponente della politica torinese e nazionale, diventando uno dei collaboratori più stretti di Bettino Craxi intorno alla metà

