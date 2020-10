Dybala Juventus, rinnovo lontano? Operazione in stand by: le ultimissime (Di sabato 24 ottobre 2020) Dybala Juventus – In stand by il caso Dybala. Un rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare, nonostante le voci che vedessero l’intesa sul prolungamento un dato pressoché acquisito. Ed invece la fatidica fumata bianca non è ancora arrivata: c’è ancora una sostanziale discrepanza tra domanda ed offerta, con le parti che continuano a lavorare per cercare di trovare finalmente un punto d’incontro. Dybala Juventus, tutto bloccato Prima della partenza dell’attaccante per l’argentino, circolavano alcune voci che volevano l’attaccante argentino e la Juventus vicinissimi ad un accordo sulla base di un quadriennale a circa 11,5 milioni di euro a stagione. Notizia poi sostanzialmente ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 ottobre 2020)– Inby il caso. Uncontrattuale che tarda ad arrivare, nonostante le voci che vedessero l’intesa sul prolungamento un dato pressoché acquisito. Ed invece la fatidica fumata bianca non è ancora arrivata: c’è ancora una sostanziale discrepanza tra domanda ed offerta, con le parti che continuano a lavorare per cercare di trovare finalmente un punto d’incontro., tutto bloccato Prima della partenza dell’attaccante per l’argentino, circolavano alcune voci che volevano l’attaccante argentino e lavicinissimi ad un accordo sulla base di un quadriennale a circa 11,5 milioni di euro a stagione. Notizia poi sostanzialmente ...

