Due arresti per gli scontri avvenuti nella notte a Napoli. Lamorgese: “Atti di violenza organizzata inaccettabili e da condannare con la massima fermezza” (Di sabato 24 ottobre 2020) Due persone sono state arrestate dalla Digos di Napoli per gli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti avvenuti la scorsa notte in occasione dell’entrata in vigore del coprifuoco. Si tratta di due persone già note alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. “Sono inaccettabili e da condannare con la massima fermezza gli atti di violenza organizzati come quelli accaduti ieri sera a Napoli, sui quali la Procura sta già indagando” è quanto ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Esprimo la solidarietà e la vicinanza agli appartenenti alle Forze dell’ordine – ha aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Due persone sono state arrestate dalla Digos diper glitra forze dell’ordine e manifestantila scorsain occasione dell’entrata in vigore del coprifuoco. Si tratta di due persone già note alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. “Sonoe dacon lafermezza gli atti diorganizzati come quelli accaduti ieri sera a, sui quali la Procura sta già indagando” è quanto ha detto il ministro dell’Interno, Luciana. “Esprimo la solidarietà e la vicinanza agli appartenenti alle Forze dell’ordine – ha aggiunto ...

