Dua Lipa rimanda le date del tour europeo a causa del Covid-19

(Di sabato 24 ottobre 2020) Nessun concerto e nessunanée in giro per l'Europa per il momento: è tutto riprogrammato all'anno prossimo. Lo ha annunciato Dua, la giovane cantautrice britannica, tramite i propri canali ...

MileyTeamITALY : Video ??| Nell’intervista di stamattina con la radio spagnola Los 40, Miley ha confermato ancora una volta la collab… - Snramosh : 1. Rihanna Maria 2. Dua Lipa 3. Lady Gaga 4. La Diosa Kali Uchis 5. Miley Cyrus 6. Justin Bieber 7. Sam Smith 8. A… - MiOnce_28 : Dua lipa stans JAJAJAHHSJAJSJSJJA - biastylestpwk : @lwtruthss ariana, taylor, conan, role model, ashe, dua lipa, gigi, zendaya, to deitando p camila cabello - eoshire : Ci sono canzoni diversissime tra loro e l'ultima che è un mix Heize/Dua Lipa/Twice mi intriga tantissimo, non vedo l'ora sia lunedì!!!!! ? -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa

Il cantautore ("ma con questa definizione mi vengono in mente solo quelli più bravi di me") pubblica venerdì prossimo il nuovo album ...Prima o poi tutti diventiamo adulti, che ci piaccia o no. A molti non piace, alcuni invece trovano il cambiamento importante o addirittura necessario, altri ci pensano su, indecisi su quale atteggiame ...