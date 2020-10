Dpcm, possibile conferenza stampa del Premier questa sera (Di sabato 24 ottobre 2020) Fonte: quirinale.itNovità sulla diretta per l’annuncio del nuovo Dpcm in vigore dal 26 ottobre del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, il Presidente dovrebbe parlare questa sera intorno alle 20.30 per comunicare le nuove restrizioni e le nuove misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Sempre riportando le indiscrezione di Adnkronos, si tratterebbe di una vera e propria conferenza stampa per spiegare le disposizioni del prossimo decreto e non una semplice comunicazione. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Fonte: quirinale.itNovità sulla diretta per l’annuncio del nuovoin vigore dal 26 ottobre del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, il Presidente dovrebbe parlareintorno alle 20.30 per comunicare le nuove restrizioni e le nuove misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Sempre riportando le indiscrezione di Adnkronos, si tratterebbe di una vera e propriaper spiegare le disposizioni del prossimo decreto e non una semplice comunicazione. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Agenzia_Ansa : Possibile chiusura delle piazze dalle 21. Stop a teatri, cinema: è quanto prevede la bozza in via di definizione d… - Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - LaStampa : Coronavirus, anticipazioni Dpcm: stop a palestre e piscine, verso l’anticipo della chiusura dei locali. Possibile s… - Daniele_V94 : Leggo di un possibile blocco di spostamento tra regioni. Quale sarebbe l’eventuale utilità di questa misura? A part… - fedeerr : RT @FrancescoCoccoT: Ma siete sicuri che se il governo la smettesse di sfornare dpcm e, invece, si dedicasse solo a puntellare, per quanto… -