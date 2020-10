bizcommunityit : Dpcm, muro delle Regioni su scuola, bar, ristoranti, alimentari, ristori. Cinque richieste al #governo - infoitsalute : Dpcm, muro delle Regioni su scuola, bar, ristoranti, alimentari, ristori. Cinque richieste al governo - Pierpaolorusso8 : RT @lapoelkann_: L’Unione Europea ???? deve essere UNIONE VERA. Siamo arrivati fin qui con provvedimenti dei singoli paesi e #DPCM. Contro il… - radiofab : Indiscrezioni DPCM: Sarà possibile giocare a tennis ma solo a muro. - SabinaStar88 : Giustissimo cosi, è risaputo infatti che andavamo a cena fuori e/o prendere un aperitivo intorno alle 16:30/17 quin… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm muro

Il Messaggero

E’ muro contro muro fra governo e regioni sul nuovo Dpcm. In una lettera inviata al presidente Giuseppe Conte che ilMessaggero. it è in grado di rivelare, Stefano Bonaccini evidenzia cinque criticità ...La bozza. Per il momento, il nuovo Dpcm non è ancora realtà però è trapelata già una prima bozza. Tra le novità del nuovo Dpcm: le piscine e le palestre dovranno stare chiuse e coprifuoco anticipato a ...