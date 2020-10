"Dove sarà domenica". Capito De Magistris? Mentre Napoli si ribella al lockdown, il sindaco scappa in tv (di nuovo) (Di sabato 24 ottobre 2020) Già ha fatto storia la polemica tra Lucia Annunziata e Luigi De Magistris sugli scontri di Napoli. "Non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì?". La domanda della giornalista al sindaco di Napoli dagli studi del programma di Rai 3 Titolo Quinto. Il primo cittadino partenopeo era in diretta tv durante gli scontri di venerdì sera a Napoli, Dove centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro le misure restrittive volute dal governatore campano Vincenzo De Luca. Non contento delle polemiche scoppiate nei suoi confronti anche per la risposta sorprendente data alla Annunziata ("Sì adesso vado. Posso pure andare, ma non è che posso andare dentro allo scontro in questo momento") ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Già ha fatto storia la polemica tra Lucia Annunziata e Luigi Desugli scontri di. "Non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì?". La domanda della giornalista aldidagli studi del programma di Rai 3 Titolo Quinto. Il primo cittadino partenopeo era in diretta tv durante gli scontri di venerdì sera acentinaia di persone sono scese in strada per protestare contro le misure restrittive volute dal governatore campano Vincenzo De Luca. Non contento delle polemiche scoppiate nei suoi confronti anche per la risposta sorprendente data alla Annunziata ("Sì adesso vado. Posso pure andare, ma non è che posso andare dentro allo scontro in questo momento") ...

duequarti : RT @masonotarianni: La Turchia, nota per il rispetto dei diritti umani, adesso guida la 'guardia costiera' di un non-Paese in cui c'è la gu… - fabrizia_alb : RT @masonotarianni: La Turchia, nota per il rispetto dei diritti umani, adesso guida la 'guardia costiera' di un non-Paese in cui c'è la gu… - mattiaferrari93 : RT @masonotarianni: La Turchia, nota per il rispetto dei diritti umani, adesso guida la 'guardia costiera' di un non-Paese in cui c'è la gu… - giovcusumano : RT @masonotarianni: La Turchia, nota per il rispetto dei diritti umani, adesso guida la 'guardia costiera' di un non-Paese in cui c'è la gu… - AnnaRomanelli65 : RT @masonotarianni: La Turchia, nota per il rispetto dei diritti umani, adesso guida la 'guardia costiera' di un non-Paese in cui c'è la gu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove sarà Commemorati al Centro C/SAR del 36° Stormo gli 8 militari caduti nei cieli di Francia Gioia News Non sarà Natale senza questo maglione natalizio con calza portabottiglie incorporata

Non c'è che dire, se esistesse una classifica dei maglioni natalizi più divertenti, crazy e utili allo stesso tempo, questo vincerebbe sicuramente il primo premio. Il maglione di Natale con incorporat ...

Leclerc "felice del lavoro svolto", Vettel: 'Sarà difficile'

Roma, 24 ott. (askanews) - "Sono molto contento del lavoro svolto dalla squadra. Sono 4 GP che dico che ogni volta che portiamo pezzi non cerchiamo miracoli ma piccole cose che un po' per volta fanno ...

Non c'è che dire, se esistesse una classifica dei maglioni natalizi più divertenti, crazy e utili allo stesso tempo, questo vincerebbe sicuramente il primo premio. Il maglione di Natale con incorporat ...Roma, 24 ott. (askanews) - "Sono molto contento del lavoro svolto dalla squadra. Sono 4 GP che dico che ogni volta che portiamo pezzi non cerchiamo miracoli ma piccole cose che un po' per volta fanno ...