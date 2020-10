Domenica In, le anticipazioni della puntata del 25 ottobre (Di sabato 24 ottobre 2020) Come di consueto, dalle 13.30 il prossimo 25 ottobre torna il consueto appuntamento settimanale con Domenica In. Mara Venier, 70 anni compiuti in questi giorni, al timone del format di Rai 1, condurrà la settima puntata di questa stagione. Anche questa settimana ci sono tanti ospiti e si toccheranno tanti argomenti caldissimi, come le ultime parole di Papa Francesco. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di domani. Gli ospiti di Domenica In Zia Mara non si fa mancare niente questa Domenica. Tra gli ospiti delle sue interviste ci saranno cantanti, attori e conduttori. Vediamo chi sono i protagonisti di questa settimana. Marco Bocci presenta il suo libro Tra le interviste di questa puntata quella a Marco Bocci. Questa volta il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Come di consueto, dalle 13.30 il prossimo 25torna il consueto appuntamento settimanale conIn. Mara Venier, 70 anni compiuti in questi giorni, al timone del format di Rai 1, condurrà la settimadi questa stagione. Anche questa settimana ci sono tanti ospiti e si toccheranno tanti argomenti caldissimi, come le ultime parole di Papa Francesco. Scopriamo insieme tutte ledi domani. Gli ospiti diIn Zia Mara non si fa mancare niente questa. Tra gli ospiti delle sue interviste ci saranno cantanti, attori e conduttori. Vediamo chi sono i protagonisti di questa settimana. Marco Bocci presenta il suo libro Tra le interviste di questaquella a Marco Bocci. Questa volta il ...

