"Domani lo faccio". Adua Del Vesco incinta al GF Vip? Più di un sospetto: il ritardo che sconvolge il reality (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto dedicare qualche minuto ad Adua Del Vesco per chiarire una cosa che era emersa negli scorsi giorni. L'attrice aveva confidato ad alcune concorrenti di essere un po' preoccupata per un ritardo con il ciclo, allora il conduttore del reality di Canale 5 le ha chiesto se dovessimo aspettarci che sia incinta: lei ha smentito, dicendo che è tutto sotto controllo. Ma in realtà alla fine della puntata la Del Vesco ha parlato con Elisabetta Gregoraci dicendo tutt'altro: “Domani faccio il test di gravidanza”, ha dichiarato sulla sua situazione di grande incertezza, facendo riferimento al ritardo che ormai ha da un bel po'. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto dedicare qualche minuto adDelper chiarire una cosa che era emersa negli scorsi giorni. L'attrice aveva confidato ad alcune concorrenti di essere un po' preoccupata per uncon il ciclo, allora il conduttore deldi Canale 5 le ha chiesto se dovessimo aspettarci che sia: lei ha smentito, dicendo che è tutto sotto controllo. Ma in realtà alla fine della puntata la Delha parlato con Elisabetta Gregoraci dicendo tutt'altro: “il test di gravidanza”, ha dichiarato sulla sua situazione di grande incertezza, facendo riferimento alche ormai ha da un bel po'. ...

