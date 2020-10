DIRETTA Lazio Bologna – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di sabato 24 ottobre 2020) Lazio – Bologna conclude il sabato di Serie A della 5° giornata del massimo campionato italiano di calcio. La sfida tra biancocelesti e felsinei avrà inizio alle ore 20.45 sabato 24 ottobre allo stadio Olimpico di Roma. Le scelte degli allenatori Dopo l’ottima partita disputata contro il Borussia Dormund, Inzaghi sarà costretto ad operare diversi cambi: Akpa Akpro, a segno contro i gialloneri prenderà il posto di Milinkovic non al meglio, mentre sulle fasce confermati Fares e Marusic. Muriqi sarà partner d’attacco di Immobile. Difesa composta da Patric, Luiz Felpe e Acerbi. Meno turnover per il Bologna che davanti a Skorupski presenterà la linea difensiva composta da De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey, Orsolini, Soriano e Barrow supporteranno l’unica punta ... Leggi su giornal (Di sabato 24 ottobre 2020)conclude il sabato di Serie A della 5° giornata del massimo campionato italiano di calcio. La sfida tra biancocelesti e felsinei avrà inizio alle ore 20.45 sabato 24 ottobre allo stadio Olimpico di Roma. Le scelte degli allenatori Dopo l’ottima partita disputata contro il Borussia Dormund, Inzaghi sarà costretto ad operare diversi cambi: Akpa Akpro, a segno contro i gialloneri prenderà il posto di Milinkovic non al meglio, mentre sulle fasce confermati Fares e Marusic. Muriqi sarà partner d’attacco di Immobile. Difesa composta da Patric, Luiz Felpe e Acerbi. Meno turnover per ilche davanti a Skorupski presenterà la linea difensiva composta da De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey, Orsolini, Soriano e Barrow supporteranno l’unica punta ...

