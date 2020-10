Delirio di Fontana e De Luca. I peggiori della classe ora danno lezioni al Governo. Campania verso il lockdown che vuole imporre in tutta Italia. In Lombardia Salvini furioso col presidente che chiude le scuole (Di sabato 24 ottobre 2020) In ordine sparso, ognuno per sé. Così si può definire quello che sta accadendo negli ultimi giorni nel nostro Paese alle prese con una seconda ondata di contagi da coronavirus, che stanno letteralmente facendo esplodere ordinanze regionali e restrizioni locali, senza un ratio e senza coordinamento. A fare da apripista il governatore sceriffo della Campania Vincenzo De Luca, che certo non è nuovo a intemerate e anatemi, seguito a ruota da quello lombardo Attilio Fontana, che certo non può essere annoverato fra quelli che si sono distinti per una gestione ottimale della pandemia nei mesi scorsi. De Luca ha addirittura annunciato di voler ripristinare a brevissimo – l’ordinanza in merito dovrebbe essere firmata già domami – il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) In ordine sparso, ognuno per sé. Così si può definire quello che sta accadendo negli ultimi giorni nel nostro Paese alle prese con una seconda ondata di contagi da coronavirus, che stanno letteralmente facendo esplodere ordinanze regionali e restrizioni locali, senza un ratio e senza coordinamento. A fare da apripista il governatore sceriffoVincenzo De, che certo non è nuovo a intemerate e anatemi, seguito a ruota da quello lombardo Attilio, che certo non può essere annoverato fra quelli che si sono distinti per una gestione ottimalepandemia nei mesi scorsi. Deha addirittura annunciato di voler ripristinare a brevissimo – l’ordinanza in merito dovrebbe essere firmata già domami – il ...

levrierog : @repubblica #cazzaroverde Appena finirà questo delirio ti voglio in galera a far compagnia a #Fontana Siete liberi a tempo determinato. - Marxtrixx : RT @VitoCavarretta: @Nozucchero Non hai fatto la stupidaggine di trasferirti in Lombardia, sotto il delirio di Fontana e Gallera - VitoCavarretta : @Nozucchero Non hai fatto la stupidaggine di trasferirti in Lombardia, sotto il delirio di Fontana e Gallera - RaffaelMatti : @matteosalvinimi @Fedez Faccia lei una telefonata a Fontana che è in pieno delirio da DDR - _FreeAndWild_ : RT @taradri: SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO che bello aspettare i decreti #CONTE e criticarli, ora devono decidere gli enti locali… -