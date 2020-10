De Silvestri: “Abbiamo fatto un’ottima gara. Manca l’esperienza, ma i punti arriveranno” (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, De Silvestri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del laterale: “Dobbiamo restare positivi, resilienti. Purtroppo quando non arrivano i risultati il rischio è quello di demoralizzarsi, ma dobbiamo ricordare che anche oggi abbiamo fatto un’ottima gara. Probabilmente Manca un po’ di esperienza: abbiamo qualità, però ci sono tanti giocatori giovani che devono diventare bravi a incalanarla nei giusti binari e quindi arrivare al risultato. Sono convinto, comunque, che nelle prossime settimane arriveranno. Se giochiamo ancora così e miglioriamo alcuni aspetti, i punti arriveranno nelle prossime gare”. Foto: Twitter Bologna L'articolo De Silvestri: “Abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, Deha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del laterale: “Dobbiamo restare positivi, resilienti. Purtroppo quando non arrivano i risultati il rischio è quello di demoralizzarsi, ma dobbiamo ricordare che anche oggi abbiamoun’ottima. Probabilmenteun po’ di esperienza: abbiamo qualità, però ci sono tanti giocatori giovani che devono diventare bravi a incalanarla nei giusti binari e quindi arrivare al risultato. Sono convinto, comunque, che nelle prossime settimane arriveranno. Se giochiamo ancora così e miglioriamo alcuni aspetti, iarriveranno nelle prossime gare”. Foto: Twitter Bologna L'articolo De: “Abbiamo ...

