De Magistris torna a San Giacomo e condanna gli scontri: "Notte buia, respingere violenza sempre" (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Mentre continuano a piovere critiche per essere rimasto nello studio televisivo con la città in piena guerriglia, Luigi de Magistris posta un video sui social. "E' stata una notte buia per Napoli e i napoletani – dice -. Tristezza e amarezza, piena di pensieri. Le immagini di Santa Lucia attraversata dalla violenza. Non è questa la Napoli della resistenza, della non violenza, della cultura democratica". De Magistris condanna la violenza contro le forze dell'ordine e gli operatori dell'informazione. "Immagini inaccettabili". Ricorda l'allarme lanciato per il "contagio criminale" e fa appello in caso di nuovo lockdown che vi siano aiuti economici.

Ma a stretto giro di posta è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a invocare l'intervento dell'esecutivo ... generalizzato", questo il messaggio che lancia. Ma la pandemia torna a far paura, del ...

Scontri a Napoli, De Magistris in tv: “Ma ora cosa devo fare?”

Il sindaco di De Magistris era in diretta tv su RaiTre durante gli scontri a Napoli nella serata di venerdì 23 ottobre 2020: attacchi social!

Ma a stretto giro di posta è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a invocare l'intervento dell'esecutivo ... generalizzato", questo il messaggio che lancia. Ma la pandemia torna a far paura, del ...Il sindaco di De Magistris era in diretta tv su RaiTre durante gli scontri a Napoli nella serata di venerdì 23 ottobre 2020: attacchi social!