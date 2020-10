De Magistris in tv durante gli scontri a Napoli per il coprifuoco, Lucia Annunziata puntualizza: “Non è il caso che va là?” (Di sabato 24 ottobre 2020) Non è passata inosservata la presenza del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in diretta tv mentre a Napoli erano in corso le proteste contro le restrizioni anti-Covid. Mentre erano in corso scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, durante i quali sono state arrestate due persone, il primo cittadino era in onda a Titolo Quinto, programma su Rai Tre. Una decisione che ha subito suscitato polemiche, sia in studio che sui social, tanto che Lucia Annunziata in diretta tv ha incalzato: “Sindaco, ma non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì?”. In apparente difficoltà, De Magistris ha replicato: “Posso pure andare, ma non posso andare in mezzo allo scontro. Capirei cosa sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Non è passata inosservata la presenza del sindaco di, Luigi De, in diretta tv mentre aerano in corso le proteste contro le restrizioni anti-Covid. Mentre erano in corsotra manifestanti e forze dell’ordine,i quali sono state arrestate due persone, il primo cittadino era in onda a Titolo Quinto, programma su Rai Tre. Una decisione che ha subito suscitato polemiche, sia in studio che sui social, tanto chein diretta tv ha incalzato: “Sindaco, ma non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì?”. In apparente difficoltà, Deha replicato: “Posso pure andare, ma non posso andare in mezzo allo scontro. Capirei cosa sta ...

Corriere : Il sindaco De Magistris in tv durante gli scontri. E Annunziata: «Non è più utile se va là?» - FQMagazineit : De Magistris in tv durante gli scontri a Napoli per il coprifuoco, Lucia Annunziata puntualizza: “Non è il caso che… - fiorellarossi7 : RT @Corriere: Il sindaco De Magistris in tv durante gli scontri. E Annunziata: «Non è più utile se va là?» - annalamb35 : RT @PilloleIn: Ancora molte le polemiche a Napoli. Durante la protesta, De Magistris era in televisione, De Luca era a Salerno... Il Govern… - PilloleIn : Ancora molte le polemiche a Napoli. Durante la protesta, De Magistris era in televisione, De Luca era a Salerno...… -