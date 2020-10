De Luca va avanti | oggi l’ordinanza La protesta prevista rafforza la richiesta di fondi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Vincenzo Denon si ferma: nella giornata dipotrebbe essere pubblicata l’ordinanza con le nuove restrizioni annunciate ieri dal presidente della Regione Campania. Ladi ieri a Napoli, soprattutto per i suoi momenti di maggiore effervescenza, è stata un assist per il governatore: da questa mattina, infatti, piovono a palazzo Santa Lucia messaggi di solidarietà da parte di esponenti del governo. Era quello che voleva, De: il suo piano, anticipare il lockdown nazionale di una decina di giorni, per cercare di piegare prima possibile la curva del contagio, può riuscire solo e soltanto se da Roma arriveranno quegli aiuti economici che ieri e ancheil governatore ha chiesto energicamente. Ieri, prima di ...