Daydreamer – Le ali del sogno | le anticipazioni della puntata in onda oggi 24 ottobre su Canale 5

Leggi su tpi

(Di sabato 24 ottobre 2020)– Le ali del, lein24su– Le ali delcambia programmazione. La soap opera turca finora è andata innel primo pomeriggio su5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 ma, con il ritorno quotidiano di Uomini e Donne, la soap è stata spostata al sabato pomeriggio, ore 14:10. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono ledidi, sabato 242020? La ...