Danimarca, ultimo ostacolo tra l'Italia e gli Europei (Di sabato 24 ottobre 2020) Nadia Nadim, stella della Danimarca, qui con la maglia del Paris Saint-Germain – Photo Credits: lfootball.itSi deciderà tutto in 180 minuti, i 90 della sfida di Empoli del 27 ottobre e gli altri 90 della sfida in terra danese del primo dicembre. Danimarca e Italia hanno praticamente dominato il girone B di qualificazione agli Europei che avranno luogo nel luglio 2022 in Inghilterra, e attualmente si trovano entrambe a 21 punti con sette vittorie su sette. Il 27 ottobre, però, la Danimarca potrebbe ritrovarsi in vantaggio sull'Italia di 3 punti, in quanto a entrambe le squadre manca anche un'altra partita. La Danimarca dovrà prima vedersela il 21 ottobre in casa contro Israele, mentre l'Italia avrebbe dovuto giocare proprio contro la nazionale israeliana il 17 ...

