Daniele De Rossi: «Negazionisti? Io sono dalla parte opposta e tendo a fidarmi di chi ha studiato» | VIDEO (Di sabato 24 ottobre 2020) No aveva profili social ufficiali, almeno fino a venerdì sera. Le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della sua carriera sono sempre state puntuali, precise e ben mirate. E lo sono state anche le parole pronunciate venerdì sera su La7. L'ex capitano della Roma è stato ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live dove si è parlato di molti argomenti. Tra i tanti temi affrontati c'è stata anche l'emergenza sanitaria, la situazione Coronavirus in Italia e alcune scivolate a gamba tesa che hanno colpito l'opinione pubblica (vedi la vignetta pubblicata da Roberto Mancini su Instagram, prima delle scuse). Poi Daniele De Rossi contro i Negazionisti, spiegando con razionalità perché bisognerebbe dare ascolto agli esperti.

