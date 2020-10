Dalla pandemia un test per la democrazia diretta. L’assemblea M5S celebrata online rilancia la filosofia di Casaleggio (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarebbe piaciuto al fondatore del Movimento, Gianroberto Casaleggio: gli Stati Generali dei Cinque Stelle si celebreranno online. Inizialmente si era ventilata l’ipotesi di farli a Roma il 7 e l’8 novembre “in presenza”, come ora si usa dire, ma l’accelerazione esponenziale dei contagi ha fatto riflettere e così è prevalsa la linea di Casaleggio Jr. posticipandoli però di una settimana. L’annuncio è stato dato dal reggente pro tempore Vito Crimi.La proposta è stata ben accolta dai capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Gianluca Perilli. Ma vediamo quali sono i principali vantaggi e gli svantaggi del voto online. In questo tempo di pandemia il principale vantaggio è ovviamente quello di non incontrarsi fisicamente e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarebbe piaciuto al fondatore del Movimento, Gianroberto: gli Stati Generali dei Cinque Stelle si celebreranno. Inizialmente si era ventilata l’ipotesi di farli a Roma il 7 e l’8 novembre “in presenza”, come ora si usa dire, ma l’accelerazione esponenziale dei contagi ha fatto riflettere e così è prevalsa la linea diJr. posticipandoli però di una settimana. L’annuncio è stato dato dal reggente pro tempore Vito Crimi.La proposta è stata ben accolta dai capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Gianluca Perilli. Ma vediamo quali sono i principali vantaggi e gli svantaggi del voto. In questo tempo diil principale vantaggio è ovviamente quello di non incontrarsi fisicamente e ...

Linkiesta : C’è un limite a tutto. Otto mesi dopo l’arrivo del virus sentiamo ancora le solite fregnacce. Prima si diceva che… - vladiluxuria : Gli oppositori alla legge contro l’#omotransfobia usano strumentalmente la pandemia per chiedere di non discuterla… - Tg3web : Nuove restrizioni contro il covid anche in Belgio, travolto dalla pandemia. Il Paese è 'molto vicino a uno tsunami… - MPenikas : LN Dalla pandemia un test per la democrazia diretta. L’assemblea M5S celebrata online rilancia la filosofia di Casa… - brumbrumcrown : @Michewolf @bloody_ale Immagino che il senso fosse: “cantaci qualcosa per allietarci, distraici dalla pandemia”. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla pandemia Una lezione dalla pandemia Servizio Informazione Religiosa Covid, Ippolito (Spallanzani): “Vaccinare sarà uno sforzo enorme. Nel 2022 potrebbe essere ancora necessario il distanziamento”

Con oltre 40 milioni di contagiati nel mondo, superata la soglia di un milione e 100mila morti e con alcuni paesi che stanno scegliendo di istituire nuovi lockdown o il coprifuoco notturno come la Lom ...

Quarantene, screening, moduli: in Europa il 73% dei voli subisce restrizioni

Con la seconda ondata del COVID, le misure di contenimento sono tornate ai livelli di giugno. Le compagnie aeree chiedono i test rapidi ...

Con oltre 40 milioni di contagiati nel mondo, superata la soglia di un milione e 100mila morti e con alcuni paesi che stanno scegliendo di istituire nuovi lockdown o il coprifuoco notturno come la Lom ...Con la seconda ondata del COVID, le misure di contenimento sono tornate ai livelli di giugno. Le compagnie aeree chiedono i test rapidi ...