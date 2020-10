Crozza-Zaia e la surreale spiegazione del piano di sanità pubblica | “Qui nel regno unito del Veneto abbiamo l’arancione spritz…”

(Di sabato 24 ottobre 2020) Maurizio, nella puntata di Fratelli diin onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay, torna a vestire i panni del governatore spartitraffico Lucaintento a spiegare il suodi sanità: “Ho avuto ‘sta folgorazione dello “stile semaforo”. Tre colori: verde bottiglia, giallo prosecco e rosso amabile. Allora ho chiamato i tecnici e gli ho detto: “Facciamo anche noi la tabella di tre colori?” No, ne fasemo cinque. Infatti i colori de la tabella son cinque perché in più c’è l’arancione spritz e l’azzurro acqua dell’unica bottiglia cheinconservata al museo.” Il governatore conclude: “Facciamo una ...

nella puntata di "Fratelli di Crozza" in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – torna a vestire i panni del governatore spartitraffico Luca Zaia intento a spiegare il ...