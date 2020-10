Crotone, Stroppa: "Vogliamo continuare a far risultati" (Di sabato 24 ottobre 2020) Crotone - " L' isolamento lo abbiamo trascorso in maniera serena, siamo stati bene e ci siamo allenati come nelle scorse settimane. È stato un ritiro positivo in cui ci siamo conosciuti meglio". ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020)- " L' isolamento lo abbiamo trascorso in maniera serena, siamo stati bene e ci siamo allenati come nelle scorse settimane. È stato un ritiro positivo in cui ci siamo conosciuti meglio". ...

sportli26181512 : #Crotone, Stroppa: 'Vogliamo continuare a far risultati': Il tecnico: 'Ma a Cagliari servirà anche la prestazione.… - Fantacalcio : Crotone, Stroppa: 'Benali e Riviere disponibili, ma non so se titolari' - sportface2016 : #Crotone, #Stroppa: '#Benali e #Riviere? Disponibili ma non so se giocheranno dall'inizio. Non esiste una squadra t… - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Contro il Cagliari per dare continuità dopo pari con la Juventus' - - UbriacoACM : @Guaglia6 @SantucciFulvio @Vitellozzo @hipsterdelcazzo Ci siamo presentati a settembre un po' come il Crotone di St… -