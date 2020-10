Crisanti punta l' indice | ' Lombardia e Veneto non stanno meglio della Campania'

globalistIT : - mrcllznn : @Miti_Vigliero @pietroraffa Il prof Crisanti lo ha spiegato bene. Nella prima ondata si testavano solo i malati e n… - Terry_435 : RT @DiDimiero: Il premier Conte annuncia con un punta di soddisfazione che entro dicembre sarebbero a disposizione prime dosi di vaccino an… - Dome689 : RT @Open_gol: Il governo comincia ad ascoltare #Crisanti? #Arcuri punta a 200 mila tamponi al giorno. La promessa: «Test rapidi dai medici… - Open_gol : Il governo comincia ad ascoltare #Crisanti? #Arcuri punta a 200 mila tamponi al giorno. La promessa: «Test rapidi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti punta

Globalist.it

"Non abbiamo abbastanza dati per valutare situazioni pericolose", dice il virologo, che invita a non trascurare l'alto numero di casi delle due regioni.Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all ... spiega che con questo incremento esponenziale dei contagi è inutile puntare sui tamponi. Lei è sempre convinto della necessità di attuare ...