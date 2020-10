Creano chat per fan della Playstation ma inviano foto porno ai bimbi: presi 5 ragazzi (Di sabato 24 ottobre 2020) Cinque ragazzi, di cui 4 minorenni e un maggiorenne, avevano creato un gruppo WhatsApp con l’intento ufficiale di condividere notizie sui giochi riguardanti la Playstation. La veste ufficiosa del gruppo era invece lo scambio di materiale pornografico e scene di istigazione al suicidio. Al centro della vicenda, cinque ragazzi, dislocati tra Puglia, Basilicata ed Emilia-Romagna: … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Cinque, di cui 4 minorenni e un maggiorenne, avevano creato un gruppo WhatsApp con l’intento ufficiale di condividere notizie sui giochi riguardanti la. La veste ufficiosa del gruppo era invece lo scambio di materialegrafico e scene di istigazione al suicidio. Al centrovicenda, cinque, dislocati tra Puglia, Basilicata ed Emilia-Romagna: … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Si collegavano alla playstation, ma poi utilizzavano la chat per mandare immagini pornografiche e messaggi di istigazione al suicidio. Nei guai cinque giovani, uno solo dei quali ...

