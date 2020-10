Covid Usa, nuovi casi sono oltre 80mila. In Germania vittime totali superano 10mila (Di sabato 24 ottobre 2020) Nuovo record di contagi da Covid-19 negli Stati Unit i, dove è stata sfiorata la soglia degli 80mila nuovi positivi giornalieri. Secondo la Johns Hopkins University , tra giovedì e venerdì sono stati ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Nuovo record di contagi da-19 negli Stati Unit i, dove è stata sfiorata la soglia deglipositivi giornalieri. Secondo la Johns Hopkins University , tra giovedì e venerdìstati ...

NicolaPorro : Ospedali che curano solo i ricchi, gente che muore per strada ed epidemia fuori controllo? #Rampini, contagiato a N… - Corriere : In Svizzera rianimazione negata agli anziani malati di Covid. Record Usa: 83mila casi i... - Agenzia_Ansa : #Covid_19 negli Usa Fda approva trattamento #Remdesivir della #Gilead #ANSA #coronavirus - andreaamiotti : RT @Corriere: In Svizzera rianimazione negata agli anziani malati di Covid. Record Usa: 83mila casi i... - emchella : COVID-19 le 5 sanità occidentali Contagiati |Circa deceduti ~% su contagiati 8498360 ~2,66 USA 1046132… -