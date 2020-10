Covid Sicilia, arriva nuova stretta: oggi ordinanza di Musumeci (Di sabato 24 ottobre 2020) Peggiora la situazione Covid-19 anche in Sicilia. Durante la giornata odierna il governatore Musumeci lancia una nuova ordinanza. La situazione d’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 preoccupa anche la Sicilia. Infatti per la giornata di oggi è prevista una nuova ordiananza anche da parte del governatore Musumeci, che imporrà nuove strette per limitare la diffusione della … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Peggiora la situazione-19 anche in. Durante la giornata odierna il governatorelancia una. La situazione d’emergenza sanitaria causata dal-19 preoccupa anche la. Infatti per la giornata diè prevista unaordiananza anche da parte del governatore, che imporrà nuove strette per limitare la diffusione della … L'articolo proviene da Inews.it.

Tp24it : 'Ma davvero non c'erano altre strutture a Marsala per il Covid Hospital?' - Tp24it : Trapani, orari e regole anti-Covid per la commemorazione dei defunti - BinaryOptionEU : RT '#COVID19 #Sicilia, oggi ordinanza #Musumeci: stretta in arrivo - blogsicilia : Covid19 Sicilia, trasformare la Fiera del Mediterraneo in un grande covid hospital d'emergenza -… - ALan__61 : RT @AnsaSicilia: Covid:Musumeci prende 24 ore tempo, slitta 'stretta' Sicilia. Confronto con Roma. Limiti scuole e trasporti, no stop attiv… -