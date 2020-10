Covid senza freni, l’America sull’orlo della crisi peggiore (Di sabato 24 ottobre 2020) L’America ha nuovamente registrato il numero giornaliero più alto di casi di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza, con almeno 82.600 nuove infezioni. Un aumento che mette la nazione sull’orlo di quello che potrebbe rivelarsi come il periodo peggiore (fino ad oggi) della pandemia, con alcuni ospedali dell’ovest e del Midwest già sotto stress. E la conta dei morti che inizia a salire. QUEST’ULTIMA ONDATA è molto più estesa rispetto allo scenario osservato la scorsa estate e la sua diffusione geografica la rende … Continua L'articolo Covid senza freni, l’America sull’orlo della crisi peggiore proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 ottobre 2020) L’America ha nuovamente registrato il numero giornaliero più alto di casi di-19 dall’inizio dell’emergenza, con almeno 82.600 nuove infezioni. Un aumento che mette la nazione sull’orlo di quello che potrebbe rivelarsi come il periodo(fino ad oggi)pandemia, con alcuni ospedali dell’ovest e del Midwest già sotto stress. E la conta dei morti che inizia a salire. QUEST’ULTIMA ONDATA è molto più estesa rispetto allo scenario osservato la scorsa estate e la sua diffusione geografica la rende … Continua L'articolo, l’America sull’orloproviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Covid senza Covid senza freni, in Puglia 631 nuovi casi, 60 nel tarantino La Voce di Manduria Balzo dei contagi, stop ai ricoveri In ospedale solo le urgenze

A Brescia i nuovi positivi sono 309 e si registra il decesso di una 80enne di Castelcovati. In Rianimazione al Civile 14 pazienti, due a Esine. Le previsioni per la fine del mese sono pessime, la Regi ...

Ufc, Khabib l’imbattibile nella storia: domina anche Gaethje e poi annuncia il ritiro

La leggenda daghestana batte per sottomissione nel secondo round l’avversario e poi lascia: “L’avevo promesso a mia madre, senza mio padre non posso più combattere”. Lascia da imbattuto: 29 vittorie s ...

