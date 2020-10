Covid, scuola, non c?è la rete wi-fi: in una scuola su tre, niente lezioni da casa. Rusconi: «Gli studenti rischiano di perdere un altro anno» (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà un altro primo giorno di scuola, lunedì. Perché cambiano le regole, quasi in tutta Italia, e a dettarle ancora una volta è l?emergenza Covid. La maggior... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà unprimo giorno di, lunedì. Perché cambiano le regole, quasi in tutta Italia, e a dettarle ancora una volta è l?emergenza. La maggior...

