Covid Ronaldo, salta Juventus Verona: in attesa del nuovo tampone (Di sabato 24 ottobre 2020) Covid Ronaldo – Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid. Dopo oltre 10 giorni di isolamento, il portoghese è ancora positivo al virus e di fatto non può tornare in campo. Pirlo infatti in conferenza ha annunciato che non ci sarà per la sfida di domani col Verona. “Fino a ieri sera non ci sono state novità. Aspettiamo i tamponi, come li abbiamo fatti stamattina noi anche lui li ha fatti a casa e se ci saranno novità le comunicheremo”. Queste le parole del tecnico, che spiega bene la situazione di CR7. Covid Ronaldo, in attesa del nuovo tampone Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, edizione Torino, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 ottobre 2020)– Cristianoè ancora positivo al. Dopo oltre 10 giorni di isolamento, il portoghese è ancora positivo al virus e di fatto non può tornare in campo. Pirlo infatti in conferenza ha annunciato che non ci sarà per la sfida di domani col. “Fino a ieri sera non ci sono state novità. Aspettiamo i tamponi, come li abbiamo fatti stamattina noi anche lui li ha fatti a casa e se ci saranno novità le comunicheremo”. Queste le parole del tecnico, che spiega bene la situazione di CR7., indelSecondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, edizione Torino, ...

ZZiliani : Dalla sua piscina alla Gran Madre, #Ronaldo pronto a ribattere a Papa Francesco nel caso, all’Angelus di oggi, dice… - Corriere : L’sms scherzoso di Valentino a Fede: «Io, te, Ronaldo, Ibra: il virus colpisce il top!» - lukapast : @CAMARDELLAGio Anche fosse deve prima rinnovare. Ma per me sarebbe un grande errore,lascerei andare Ronaldo che con… - GuiIIermoGomez : 1. Cristiano Ronaldo 2. Cristiano Ronaldo con covid 3. Lionel Messi - loscornetteros : 'Cristiano Ronaldo è uno dei pochi positivi al covid che sui social non mostra debolezze, postando video in cui si allena.' #tvtalk -