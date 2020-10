Covid Milano, Liceo Manzoni riduce i posti: si entra con media del 9 e casa in centro (Di sabato 24 ottobre 2020) Per far fronte all’emergenza coronavirus, il Liceo Manzoni di Milano opta per una scelta in controtendenza: non ricerca di spazi integrativi, ma riduzione delle iscrizioni. Così per il prossimo anno sarà ammesso solo chi ha la media del 9 e abita in centro. La protesta degli studenti. Cambiano i criteri di ammissione del Liceo Manzoni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Per far fronte all’emergenza coronavirus, ildiopta per una scelta in controtendenza: non ricerca di spazi integrativi, ma riduzione delle iscrizioni. Così per il prossimo anno sarà ammesso solo chi ha ladel 9 e abita in. La protesta degli studenti. Cambiano i criteri di ammissione del… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

