Covid, medici d’urgenza: “Situazione drammatica, Pronto soccorso presi d’assalto” (Di sabato 24 ottobre 2020) A commentare la situazione dei Pronto soccorso durante questo periodo di recrudescenza del virus è il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca: “La situazione nei Pronto soccorso è drammatica, con fortissime criticità in tutte le Regioni”. Rischia di sfuggire nuovamente di mano l’emergenza Covid all’interno dei Pronto soccorso. Basta … L'articolo Covid, medici d’urgenza: “Situazione drammatica, Pronto soccorso presi d’assalto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) A commentare la situazione deidurante questo periodo di recrudescenza del virus è ildente della Società italiana dina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca: “La situazione nei, con fortissime criticità in tutte le Regioni”. Rischia di sfuggire nuovamente di mano l’emergenzaall’interno dei. Basta … L'articolod’urgenza: “Situazioned’assalto” proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : I #Medici d'urgenza preoccupati: 'Pronto soccorso presi d'assalto. La situazione è drammatica, malati di #Covid in… - giornalettismo : 'Non ascoltate i #negazionisti. Ogni giorno vedo il duro lavoro dei medici per curare me e tante altre persone'. I… - Agenzia_Ansa : Verso l'accordo sui test rapidi dai medici famiglia #Coronavirus #ANSA - baritoday : Emergenza Covid in Puglia, la Regione pronta a richiamare i medici in pensione - asbloodflows : RT @chaomanu_: ?????? MEDICI, OPERATORI SANITARI e AMMINISTRATIVI per EMERGENZA COVID-19 ?????? La Protezione Civile cerca figure da inser… -