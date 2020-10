Covid Marche | mamma positiva dà alla luce il secondo bambino | il piccolo è negativo

Leggi su urbanpost

(Di sabato 24 ottobre 2020). Una notizia che dà speranza arriva da Fermo. In giornate faticose come quelle che stiamo vivendo, in cui sembra non essercifine del tunnel la nuova di unaal virus che ha datoil suo, risultato fortunatamente. Più forti della pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo; della gioia mista a paura che accompagna le donne in sala parto; delle polemiche che riempiono i social. All’ospedaleNord, come racconta ‘Il Resto del Carlino’ i bambini continuano a nascere nonostante la seconda ondata di Coronavirus che fa paura. Perché checché se ne dica ...