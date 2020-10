Covid, la Slovena chiude i confini con l’Italia (Di sabato 24 ottobre 2020) La Slovenia da lunedì 26 ottobre chiuderà i confini con l’Italia. Sarà consentito ai cittadini italiani soltanto il transito nel Paese (massimo 12 ore) per raggiungere altre destinazioni. Non vengono esclusi controlli sanitari ai valichi. Sono esclusi dalla disposizione, i lavoratori transfrontalieri, i vettori internazionali, persone in transito, membri di delegazioni straniere, motivi aziendali urgenti … L'articolo Covid, la Slovena chiude i confini con l’Italia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 ottobre 2020) La Slovenia da lunedì 26 ottobrerà icon l’Italia. Sarà consentito ai cittadini italiani soltanto il transito nel Paese (massimo 12 ore) per raggiungere altre destinazioni. Non vengono esclusi controlli sanitari ai valichi. Sono esclusi dalla disposizione, i lavoratori transfrontalieri, i vettori internazionali, persone in transito, membri di delegazioni straniere, motivi aziendali urgenti … L'articolo, lacon l’Italia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

