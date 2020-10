Covid Italia, Rezza (Iss): «Situazione grave, crescono contagi e ricoveri. State a casa!» (Di sabato 24 ottobre 2020) Covid Italia – sabato 24 ottobre 2020. «crescono casi e ricoveri. Focolai nelle scuole, attenzione ad attività extra. Utilizzare sempre dispositivi di sicuRezza e uscire solo lo stretto necessario», così Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria, chiamato a commentare i risultati dell’ultimo monitoraggio settimanale Covid Ministero Salute – Iss. In esso è chiaro un rapido aumento dei casi positivi con Rt di 1,5: un dato che sta ad indicare che il contagio è “diffusamente molto grave sul territorio con rischio di criticità importanti a breve termine in varie ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 ottobre 2020)– sabato 24 ottobre 2020. «casi e. Focolai nelle scuole, attenzione ad attivit&a; extra. Utilizzare sempre dispositivi di sicue uscire solo lo stretto necessario», cos&i; Gianni, direttore generale della prevenzione sanitaria, chiamato a commentare i risultati dell’ultimo monitoraggio settimanaleMinistero Salute – Iss. In esso &e; chiaro un rapido aumento dei casi positivi con Rt di 1,5: un dato che sta ad indicare che ilo &e; “diffusamente moltosul territorio con rischio di criticit&a; importanti a breve termine in varie ...

