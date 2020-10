Covid Italia, il bollettino di oggi 24 ottobre: quasi 20 mila casi (19.644) e 151 morti. Terapie intensive: +79 (Di sabato 24 ottobre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 24 ottobre 2020. I nuovi casi di coronavirus in Italia sfiorano quota 20 mila (19.644), per un totale dall'inizio dell'emergenza che ha superato i 500mila... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 ottobre 2020), ildi242020. I nuovidi coronavirus insfiorano quota 20(19.644), per un totale dall'inizio dell'emergenza che ha superato i 500...

