Covid, indice Rt sale a 1,5. L’allarme degli esperti: “Situazione grave” (Di sabato 24 ottobre 2020) L’ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Iss sull’andamento del Covid-19 in Italia è allarmante: l’indice di trasmissibilità è salito a 1,50. La situazione adesso viene definita “grave” dagli esperti. Il quadro relativo all’andamento della curva dei contagi di Covid-19 in Italia è preoccupante. L’indice Rt, infatti, ha raggiunto in media nazionale 1,5. La situazione, dunque, è … L'articolo Covid, indice Rt sale a 1,5. L’allarme degli esperti: “Situazione grave” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) L’ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Iss sull’andamento del-19 in Italia è allarmante: l’di trasmissibilità è salito a 1,50. La situazione adesso viene definita “grave” dagli. Il quadro relativo all’andamento della curva dei contagi di-19 in Italia è preoccupante. L’Rt, infatti, ha raggiunto in media nazionale 1,5. La situazione, dunque, è … L'articoloRta 1,5. L’allarme: “Situazione grave” proviene da www.meteoweek.com.

you_trend : ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da Quorum/YouTrend è a 51 su 100, un livello più basso rispetto al pi… - you_trend : ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da Quorum/YouTrend oggi tocca quota 51 su 100. Ieri era a 50. Nota m… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss-ministero Salute: 'Situazione grave, Rt nazionale a 1.5' - infoitsalute : Rimane la Valle la regione con indice di contagio Covid più alto in Italia - Fuochidipaglia : In #Italia ogni anno muoiono quasi 200.000 persone di tumore e più di 230.000 per problemi cardiocircolatori. Tutti… -