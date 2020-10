Covid, il virologo Palù: “Il 95% sono asintomatici, basta isteria” (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo il virologo Palù il 95% dei contagiati di Covid sarebbero asintomatici, le sue affermazioni però sono smentite dai dati dell’ISS. In un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera‘, il virologo Palù si dice stupito dall’isteria collettiva legata alla crescita dei casi di contagio da Covid-19. L’esperto è molto sicuro di ciò che afferma e chiarisce: … L'articolo Covid, il virologo Palù: “Il 95% sono asintomatici, basta isteria” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo ilPalù il 95% dei contagiati disarebbero, le sue affermazioni peròsmentite dai dati dell’ISS. In un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera‘, ilPalù si dice stupito dall’isteria collettiva legata alla crescita dei casi di contagio da-19. L’esperto è molto sicuro di ciò che afferma e chiarisce: … L'articolo, ilPalù: “Il 95%isteria” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

welikeduel : 'Io non sono un virologo, tendo a fidarmi di chi ha studiato per tanti anni.' Daniele De Rossi a #propagandalive - La7tv : #propagandalive Daniele De Rossi: 'Sono dalla parte opposta ai negazionisti, non sono un medico né un virologo e te… - repubblica : Pregliasco: 'Coprifuoco? Per me andrebbe fatto già dall'ora dell'aperitivo' - lucainge_tweet : Palù, il virologo contro le chiusure «Il covid uccide, ma non è la peste» - Clarembaldo : RT @Michele_Arnese: LOCKDOWN? «Sono contrario come cittadino perché sarebbe un suicidio per l'economia e come medico perché vorrebbe dire… -