Covid, il virologo Giorgio Palù sul lockdown: “Contrario come scienziato e come cittadino” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Sono contrario come cittadino perché sarebbe un suicidio per la nostra economia; come scienziato perché penalizzerebbe l’educazione dei giovani, che sono il nostro futuro, e come medico perché vorrebbe dire che malati, affetti da altre patologie, specialmente tumori, non avrebbero accesso alle cure. Tutto questo a fronte di una malattia, la Covid-19, che, tutto sommato ha una bassa letalità. Cioè non è così mortale. Dobbiamo porre un freno a questa isteria”. Giorgio Palù, virologo con quasi 700 pubblicazioni scientifiche e oltre 16mila citazioni, in una intervista al Corriere della Sera va controcorrente rispetto al sentimento generale di molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) “Sono contrariocittadino perché sarebbe un suicidio per la nostra economia;perché penalizzerebbe l’educazione dei giovani, che sono il nostro futuro, emedico perché vorrebbe dire che malati, affetti da altre patologie, specialmente tumori, non avrebbero accesso alle cure. Tutto questo a fronte di una malattia, la-19, che, tutto sommato ha una bassa letalità. Cioè non è così mortale. Dobbiamo porre un freno a questa isteria”.Palù,con quasi 700 pubblicazioni scientifiche e oltre 16mila citazioni, in una intervista al Corriere della Sera va controcorrente rispetto al sentimento generale di molti ...

welikeduel : 'Io non sono un virologo, tendo a fidarmi di chi ha studiato per tanti anni.' Daniele De Rossi a #propagandalive - fattoquotidiano : Covid, il virologo Giorgio Palù sul lockdown: “Contrario come scienziato e come cittadino” - La7tv : #propagandalive Daniele De Rossi: 'Sono dalla parte opposta ai negazionisti, non sono un medico né un virologo e te… - MadDriver70 : RT @fattoquotidiano: Covid, il virologo Giorgio Palù sul lockdown: “Contrario come scienziato e come cittadino” - zazoomblog : Il virologo Palù: Il Covid non è la peste basta con listeria - #virologo #Palù: #Covid -