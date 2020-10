Covid, il nuovo Dpcm chiuderà palestre e piscine, teatri, concerti, spettacoli e stazioni sciistiche. Bar e ristoranti aperti fino alle 18 ma non la domenica. Verso il blocco dei confini tra le Regioni (Di sabato 24 ottobre 2020) Verso una stretta come quella di marzo. Saranno fortemente sconsigliati gli spostamenti tra Comuni. E’ un lockdown mascherato Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 24 ottobre 2020)una stretta come quella di marzo. Saranno fortemente sconsigliati gli spostamenti tra Comuni. E’ un lockdown mascherato

Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - Agenzia_Ansa : #Covid: #Confesercenti: 'così chiuderemo in 110mila'. Nuovo allarme #commercianti, a rischio 5,8 miliardi di… - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di casi in Belgio: oltre 15mila in un giorno #covid - xlarrycage : RT @ashcoltami: Con un nuovo lockdown ci saranno più suicidi e morti di fame che morti per covid - mammasi68 : RT @NoEvilHero: Non esiste nessuna emergenza Covid e questi inetti che ci governano vogliono farci chiudere tutto, di nuovo!? -